Украина несколько раз попыталась атаковать ракетами Крымский мост. Что известно на данный момент?

«Фонтанка» собрала все, что известно о предпринятых попытках атак на Крымский мост 12 августа.



Что известно о попытках атаки Крымского моста? Около полудня в районе Керченского пролива заметили дым — следы работы систем противовоздушной обороны. На Крымском мосту временно перекрыли движение. Чуть позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства ПВО сбили две украинские ракеты. Сам мост поврежден не был. В Минобороны РФ уточнили, что ракета была одна — ее сбили.

Советник главы региона Олег Крючков пояснил, что спецслужбы поставили дымовую завесу, а движение по мосту восстановится в ближайшее время. Дорогу открыли, но ненадолго. В 15 часов последовала еще одна попытка ракетного удара — мост закрыли для автотранспорта до 16 часов. Вторая ракета также была перехвачена и сбита российскими ПВО.



В Минобороны заявили, что для удара по Крымскому мосту была использована управляемая ракета С-200, переделанная в ударный вариант. «Разрушений и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Суммарно за сутки Крымский мост закрывался трижды. Ранее, в половину второго ночи, движение для автотранспорта также было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Дело в том, что в ночь на субботу 20 беспилотников атаковали территорию Крыма. Как сообщили в Минобороны, 14 дронов ВСУ были уничтожены средствами ПВО, а оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Сейчас движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.



Как отреагировали на попытку атаки Крымского моста?



Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атаки Украины не останутся без ответа.

«ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — заявила она.

