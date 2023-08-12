На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Причины остановки движения не уточняются.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Причины остановки движения не уточняются.
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