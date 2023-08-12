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    На Крымском мосту временно перекрыли движение

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    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

    Причины остановки движения не уточняются.

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