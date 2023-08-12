    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    765мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.21eur107.97

    Минобороны: Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200

    2812
    14 комментариев

    Украина попыталась атаковать Крымский мост управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Минобороны России.

    Попытка атаки была предпринята около 13 часов по МСК. Средства ПВО России обнаружили и перехватили ракету. «Разрушений и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

    Сейчас движение по Крымскому мосту восстановлено.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух перехваченных украинских ракетах. Советник Аксенова Олег Крючков уточнил, что спецслужбы поставили дымовую завесу на мосту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крымский мостМинобороны
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close