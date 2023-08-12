Минобороны: Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетой С-200

Украина попыталась атаковать Крымский мост управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Минобороны России.



Попытка атаки была предпринята около 13 часов по МСК. Средства ПВО России обнаружили и перехватили ракету. «Разрушений и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Сейчас движение по Крымскому мосту восстановлено.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух перехваченных украинских ракетах. Советник Аксенова Олег Крючков уточнил, что спецслужбы поставили дымовую завесу на мосту.