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    На трассе Петербург — Псков ловили лихача на угнанной «Ладе». Он удирал под пулями, как в последний раз

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    Ворох протоколов, уголовную статью и вторую в перспективе получил водитель, состязавшийся в скорости с полицейскими в Ленинградской области. Петербургский главк 12 августа показал его задержание.

    ВАЗ-2114 привлёк внимание наряда ДПС на 66-м км трассы Санкт-Петербург — Псков около семи часов вечера 9 августа. Автомобиль двигался в сторону Пскова так, будто проезжая часть принадлежит ему одному.

    пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Требования об остановки водитель проигнорировал. От начавших погоню служебных машин попытался оторваться. На перекрестке с автодорогой Кемполово — Выра — Тосно — Шапки он свернул в сторону Волосовского района. Инспекторы уже знали, что именно там пропал ВАЗ, который числится в розыске.

    Позже выяснилось, что встречи с полицией водитель избегал не только поэтому.

    Чтобы остановить нарушителя, на 31-м км дороги Гатчина — Ополье сотрудникам пришлось стрелять. Сначала в воздух, а потом по колёсам.

    Из салона достали 34-летнего жителя посёлка Калитино. Официально у него нет ни работы, ни прав. В 2020 году он получил двухлетний запрет садиться за руль. В 2021-м к этому сроку добавили ещё без малого год.

    Мужчина был разгорячён не только погоней. Экспертиза показала, что в его крови 0,952 мг/л алкоголя.

    Итогом гонки стали протоколы по семи статьям Кодекса об административных правонарушений, в их числе арестная за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. С уголовным законодательством у водителя тоже возникли трудности. Возбуждено дело об угоне. Второе — за пьяную езду после административного наказания — вероятно, вопрос времени.

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    Комментарии 5

    Гость12 Авг 2023 в 16:46
    Хулиганы !
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    Гость12 Авг 2023 в 15:58
    Пьяненького погоняли.
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