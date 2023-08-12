На трассе Петербург — Псков ловили лихача на угнанной «Ладе». Он удирал под пулями, как в последний раз

Ворох протоколов, уголовную статью и вторую в перспективе получил водитель, состязавшийся в скорости с полицейскими в Ленинградской области. Петербургский главк 12 августа показал его задержание. ВАЗ-2114 привлёк внимание наряда ДПС на 66-м км трассы Санкт-Петербург — Псков около семи часов вечера 9 августа. Автомобиль двигался в сторону Пскова так, будто проезжая часть принадлежит ему одному.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Требования об остановки водитель проигнорировал. От начавших погоню служебных машин попытался оторваться. На перекрестке с автодорогой Кемполово — Выра — Тосно — Шапки он свернул в сторону Волосовского района. Инспекторы уже знали, что именно там пропал ВАЗ, который числится в розыске.



Позже выяснилось, что встречи с полицией водитель избегал не только поэтому.

Чтобы остановить нарушителя, на 31-м км дороги Гатчина — Ополье сотрудникам пришлось стрелять. Сначала в воздух, а потом по колёсам.

Из салона достали 34-летнего жителя посёлка Калитино. Официально у него нет ни работы, ни прав. В 2020 году он получил двухлетний запрет садиться за руль. В 2021-м к этому сроку добавили ещё без малого год.



Мужчина был разгорячён не только погоней. Экспертиза показала, что в его крови 0,952 мг/л алкоголя.

