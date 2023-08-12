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    В Полюстрово девушка-подросток покончила с собой

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, которые привели к смерти 17-летней девушки в Красногвардейском районе Петербурга.

    Экстренные службы в квартиру девятиэтажки в Полюстрово накануне днём вызвала пенсионерка, увидевшая страшную картину в комнате внучки, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Спасать девушку было уже поздно.

    Она жила с матерью и бабушкой. По предварительным данным, ссор в семье не было. О разочарованности жизнью она говорила и раньше, родные прислушивались к словам. Девушка состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.

    Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели пояс от халата, записку в квартире не нашли. Все обстоятельства случившегося выясняют полиция и Следственный комитет.

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