В Полюстрово девушка-подросток покончила с собой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, которые привели к смерти 17-летней девушки в Красногвардейском районе Петербурга.
Экстренные службы в квартиру девятиэтажки в Полюстрово накануне днём вызвала пенсионерка, увидевшая страшную картину в комнате внучки, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Спасать девушку было уже поздно.
Она жила с матерью и бабушкой. По предварительным данным, ссор в семье не было. О разочарованности жизнью она говорила и раньше, родные прислушивались к словам. Девушка состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.
Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели пояс от халата, записку в квартире не нашли. Все обстоятельства случившегося выясняют полиция и Следственный комитет.