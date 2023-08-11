    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    766мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.28eur107.16

    Технический директор «Пиро-Росс» отрицает свою вину во взрыве в Сергиевом Посаде

    286
    3 комментария

    В Подмосковье рассматривают ходатайство об аресте технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде на днях произошел взрыв. Своей вины он в произошедшем не признает.

    На заседании Сергиево-Посадского суда Московской области 11 августа Сергей Чанкаев заявил, что виновным в произошедшем себя не считает и что технических нарушений фирма не допускала, передает ТАСС. Он также отметил, что не является генеральным директором компании.

    Следствие ходатайствовало об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде ареста. По мнению следователей, только содержание его под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу.

    Чанкаев был задержан накануне в рамках уголовного дела по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), возбужденного после мощного взрыва у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, который произошел утром 9 августа. Выяснилось, что на территории предприятия расположены склады фирмы «Пиро-Росс». В компании провели обыски, а в качестве подозреваемого задержали технического директора.

    В результате взрыва, по данным Минздрава, пострадали 80 человек. Сообщалось об одной погибшей — 45-летней женщине. На утро четверга оставалась неизвестной судьба еще 12 работников. Портал MSK1 сообщал, что 10 августа из-под завалов извлекли останки двух человек. По информации на утром 11 августа, в тяжелом состоянии по-прежнему находились шестеро пострадавших.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Московская областьСергиев ПосадВзрывВзрыв в Сергиевом Посаде
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close