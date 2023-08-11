Технический директор «Пиро-Росс» отрицает свою вину во взрыве в Сергиевом Посаде

В Подмосковье рассматривают ходатайство об аресте технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде на днях произошел взрыв. Своей вины он в произошедшем не признает.
На заседании Сергиево-Посадского суда Московской области 11 августа Сергей Чанкаев заявил, что виновным в произошедшем себя не считает и что технических нарушений фирма не допускала, передает ТАСС. Он также отметил, что не является генеральным директором компании.
Следствие ходатайствовало об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде ареста. По мнению следователей, только содержание его под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу.
Чанкаев был задержан накануне в рамках уголовного дела по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), возбужденного после мощного взрыва у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, который произошел утром 9 августа. Выяснилось, что на территории предприятия расположены склады фирмы «Пиро-Росс». В компании провели обыски, а в качестве подозреваемого задержали технического директора.
В результате взрыва, по данным Минздрава, пострадали 80 человек. Сообщалось об одной погибшей — 45-летней женщине. На утро четверга оставалась неизвестной судьба еще 12 работников. Портал MSK1 сообщал, что 10 августа из-под завалов извлекли останки двух человек. По информации на утром 11 августа, в тяжелом состоянии по-прежнему находились шестеро пострадавших.