Технический директор «Пиро-Росс» отрицает свою вину во взрыве в Сергиевом Посаде

В Подмосковье рассматривают ходатайство об аресте технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде на днях произошел взрыв. Своей вины он в произошедшем не признает.



На заседании Сергиево-Посадского суда Московской области 11 августа Сергей Чанкаев заявил, что виновным в произошедшем себя не считает и что технических нарушений фирма не допускала, передает ТАСС. Он также отметил, что не является генеральным директором компании.

Следствие ходатайствовало об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде ареста. По мнению следователей, только содержание его под стражей позволит беспрепятственно собирать улики по делу.