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    Минздрав РФ: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 остаются в больницах

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    В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 из них находятся в больнциах, сообщил 10 августа Минздрав России.

    «В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно», — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

    Напомним. взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» произошел в Сергиевом Посаде утром 9 августа. В первые часы сообщалось о 31 пострадавшем.

    Взорвавшийся склад прилегал к территории Загорского оптико-механического завода. Под завалами погибших не находили, одна женщина скончалась в реанимации. По данным MSK1, она устроилась на завод за два дня до ЧП. У погибшей остались двое детей.

    На утро четверга неизвестной оставалась судьба 12 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

    Следственный комитет провел обыски в фирме «Пиро-Росс. В качестве подозреваемого задержан технический директор компании.

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    Взрыв в Сергиевом Посаде
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