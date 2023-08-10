Минздрав РФ: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 остаются в больницах

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 из них находятся в больнциах, сообщил 10 августа Минздрав России.
«В результате происшествия на [территории] завода в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 1 человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно», — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.
Напомним. взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» произошел в Сергиевом Посаде утром 9 августа. В первые часы сообщалось о 31 пострадавшем.
Взорвавшийся склад прилегал к территории Загорского оптико-механического завода. Под завалами погибших не находили, одна женщина скончалась в реанимации. По данным MSK1, она устроилась на завод за два дня до ЧП. У погибшей остались двое детей.
На утро четверга неизвестной оставалась судьба 12 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Следственный комитет провел обыски в фирме «Пиро-Росс. В качестве подозреваемого задержан технический директор компании.