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    Задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс» после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

    2001
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    Следственный комитет провел обыски в фирме «Пиро-Росс», которая арендовала складское помещение на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где накануне произошел мощный взрыв. В качестве подозреваемого задержан технический директор компании, сообщает Следком в своем телеграм-канале.

    ГСУ СК России по Московской области.

    В рамках уголовного дела прошли обыски, следователи изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников. Допрошено руководство «Пиро-Росс», в качестве свидетелей привлечены 34 человека, задержан подозреваемый — технический директор компании. Следствию предстоит установить, на законных ли основаниях там находился склад пиротехники.

    Взрыв у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Позже выяснилось, что завод к оптике и механике уже не имеет отношения, а на территории предприятия располагаются склады фирмы «Пиро-Росс». В апреле компанию признали банкротом. У нее были контракты с Минобороны.

    После взрыва за медицинской помощью обратились более 60 человек, неизвестна судьба 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть».

    В результате ЧП погибла 45-летняя Наталья Никитина, которая устроилась на завод два дня назад, писал портал MSK1.RU. У погибшей остались восьмилетняя дочь, старший сын и муж.

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    Взрыв в Сергиевом ПосадеВзрывСклад пиротехникиСергиев Посад
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