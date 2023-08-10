Задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс» после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Следственный комитет провел обыски в фирме «Пиро-Росс», которая арендовала складское помещение на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где накануне произошел мощный взрыв. В качестве подозреваемого задержан технический директор компании, сообщает Следком в своем телеграм-канале .

В рамках уголовного дела прошли обыски, следователи изъяли документы, в том числе должностные инструкции работников. Допрошено руководство «Пиро-Росс», в качестве свидетелей привлечены 34 человека, задержан подозреваемый — технический директор компании. Следствию предстоит установить, на законных ли основаниях там находился склад пиротехники.

Взрыв у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Позже выяснилось, что завод к оптике и механике уже не имеет отношения , а на территории предприятия располагаются склады фирмы «Пиро-Росс». В апреле компанию признали банкротом. У нее были контракты с Минобороны.

После взрыва за медицинской помощью обратились более 60 человек, неизвестна судьба 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть».



В результате ЧП погибла 45-летняя Наталья Никитина, которая устроилась на завод два дня назад, писал портал MSK1.RU. У погибшей остались восьмилетняя дочь, старший сын и муж.

