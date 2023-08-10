Судьба 12 человек неизвестна после взрыва в Сергиевом Посаде. У погибшей женщины остались дети, она проработала на заводе два дня

После взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, по уточненным данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Поисковые работы продолжаются.
MSK1 называет имена некоторых пропавших — это сотрудники завода, которые во время взрыва были на работе.
Общее число повреждённых взрывом построек, по данным источника ТАСС, более 110. Из них около сотни — жилые дома, в том числе частные, остальные — социальные и административные здания.
Взрыв на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс» произошел в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Склад прилегает к территории Загорского оптико-механического завода. Под завалами погибших не находили, одна женщина скончалась в реанимации. По данным MSK1, 45-летняя Наталья устроилась на завод два дня назад, а до этого работала на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде и очень любила свое дело. У неё остались 8-летняя дочь, старший сын и муж. Они были с ней в больнице.
Сообщалось о 60 пострадавших, восемь находятся в стационаре. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.