Судьба 12 человек неизвестна после взрыва в Сергиевом Посаде. У погибшей женщины остались дети, она проработала на заводе два дня

После взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, по уточненным данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Поисковые работы продолжаются.



Фото: Дмитрий Акулов / T.me Фото: Дмитрий Акулов / T.me Поделиться Поделиться





MSK1 называет имена некоторых пропавших — это сотрудники завода, которые во время взрыва были на работе. Общее число повреждённых взрывом построек, по данным источника ТАСС, более 110. Из них около сотни — жилые дома, в том числе частные, остальные — социальные и административные здания.

