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    Умерла одна из пострадавших после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

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    5 комментариев

    Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом 9 августа пишет ТАСС со ссылкой на больницу. До этого о погибших не сообщалось.

    В учреждении уточнили, что медики борются за жизнь еще пятерых пациентов, которые получили обширные ожоги тела.

    Ранее главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев сообщил журналистам, что всего в медучреждение за помощью обратились 56 человек. 14 из них госпитализированы, шестеро находятся в реанимации, остальные с травмами средней тяжести оказались в травматологическом отделении, сообщал портал MSK1.RU.

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    Комментарии 5

    Гость09 Авг 2023 в 17:46
    Кошмар какой то
    +3−1
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