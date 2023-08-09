Умерла одна из пострадавших после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

Скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом 9 августа пишет ТАСС со ссылкой на больницу. До этого о погибших не сообщалось.



В учреждении уточнили, что медики борются за жизнь еще пятерых пациентов, которые получили обширные ожоги тела.

Ранее главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев сообщил журналистам, что всего в медучреждение за помощью обратились 56 человек. 14 из них госпитализированы, шестеро находятся в реанимации, остальные с травмами средней тяжести оказались в травматологическом отделении, сообщал портал MSK1.RU.

