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    Взрыв в Сергиевом посаде произошел на оптико-механическом заводе

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    Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. С ним и были связаны фотографии очевидцев, на которых был виден мощный столб дыма утром 9 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, информацию подтвердили местные власти.

    По данным городской администрации, сейчас на заводе «объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла».

    На место выехал губернатор региона Андрей Воробьев. Официальной информации о пострадавших нет, но телеграм-каналы пишут, что пострадали не менее 16 человек.

    ТАСС уточняет, что, по предварительным данным, причиной взрыва не является беспилотник, как предполагали ранее СМИ.

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