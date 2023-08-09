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    Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

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    Трех пострадавших от взрыва на Загорском оптико-механическом заводе извлекли из-под завалов, сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на Минздрав.

    Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в центральную районную больницу поступило 45 пострадавших, 17 человек находятся в стационаре, 6 человек — в реанимации с ожогами и черепно-мозговой травмой, врачи борются за жизнь двух пострадавших. Еще 22 человека были доставлены в отделение травматологии.

    Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Официальный канал.

    Под обломками возможно находятся еще 5 человек, уточнил губернатор. В настоящее время на месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи и 3 бригады медицины катастроф, также была задействована санавиация.

    Был создан резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных.

    Воробьев уточнил прессе, что к оптике и механике завод давно не имеет отношение. «Здесь производят преимущественно пиротехнику, эпицентр, где мы сейчас побывали, находится в месте сборки пиротехники. Часть людей может находиться под завалами. На разбор завалов понадобится минимум 12 часов», — заявил Андрей Воробьев (цитата по РИА Новости).

    В Сергиево-Посадской администрации сообщают о повреждении объектов. Пострадали здания школы 19 и 21, Сергиево-Посадский колледж и стадион Луч. Также поступило 57 обращений о выбитых стеклах.

    Из строя вышла местная котельная, из-за чего жители остались без горячей воды, уточнили в администрации.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Версия об атаке беспилотников не подтвердилась, предварительно причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией.

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