Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде: что известно к этому часу

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде Московской области утром 9 августа произошел взрыв — данные о причинах ЧП разнятся. По последней информации МЧС, за помощью к медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы, но у властей данные другие. На месте работают экстренные службы и губернатор Андрей Воробьев.



Версии взрыва В 11:02 источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел вблизи котельной. Из-за взрывной волны несколько домов в разных частях города получили повреждения, в частности, выбиты стекла. Версию с беспилотником опровергли.



В 11:26 РИА Новости сообщило, что причина инцидента — нарушение технологического процесса.

В 11:32 ТАСС передает, что взрыв произошел из-за человеческого фактора. В итоге был разрушен склад на площади 1 600 квадратных метров.

Прокуратура Московской области сообщает в 11:52, что взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.



В 11:57 администрация Сергиево-Посадского г.о. уточнила, что все версии произошедшего являются предварительными. Одна из них — детонация на складе пиротехники, помещение арендовала одна из известных компаний в городе. Причина взрыва — нарушение технологического процесса.

Реакция властей Спустя 20 минут после первого сообщения о взрыве губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал к месту чрезвычайного происшествия.

Позже он прокомментировал, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники. «Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — пишет губернатор.



РИА Новости со ссылкой на местные власти уточняет, что количество пострадавших выросло до 35. Из них четверо в тяжелом состоянии. Это пока последние данные. Кроме того, как заявили в администрации, сейчас идет разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди. Открытого горения на месте нет. Разрушен один цех, а второй частично повреждён, плюс во многих цехах повреждено остекление и фасады, добавили там.

Людей из всех зданий и цехов эвакуировали, кроме того, эвакуирован ближайший детсад. По данным Воробьева, в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Жителям обещают оказать помощь. Частично поврежден спорткомплекс «Луч», там выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.



Также на месте работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе была объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла, заявили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Власти открыли горячую линию в связи с взрывом: +7 (496) 545–77–55 и +7 (496) 540–88–36.

На территории предприятия находятся сотрудники прокуратуры, которые изучают обстоятельства произошедшего. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев.



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Что известно о предприятии Загорский оптико-механический завод начал свою деятельность в 1935 году и в настоящее время занимается производством различной наблюдательной техники, медицинского оборудования для офтальмологии, а также лабораторных приборов. По последним данным предприятия, в их ассортименте недавно появилось дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.



ЗОМЗ входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» и является частью оборонно-промышленного комплекса, пишет газета «Ведомости».

В 2021 году завод планировал увеличить объем выпуска гражданской продукции, включая производство щелевых ламп серий SL-P и SL-R различной модификации и офтальмоскопа НБО-3–01.

На территории завода арендовала помещение компания «Пиро-Росс». Их здание, судя по информации на сайте, находится на проспекте Красной Армии, рядом со зданием Загорского оптико-механического завода.

Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями, в числе которых ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М. о.), ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад М. о.), ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск), ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М. о.), говорится в информации на сайте предприятия.

Они производят пусковое электромеханическое оборудование, пиротехнические и швейные изделия.



По данным СПАРК, фирма имеет фургон для перевозки опасных грузов. В апреле ее признали банкротом. Также известно, что «Пиро-Росс» был поставщиком Минобороны РФ, ведомство подало иски в отношении компании на миллионы рублей.



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