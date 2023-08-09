Дело возбуждено после взрыва в Сергиевом Посаде. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших

Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 38 человек. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело.
Как сообщили в ведомстве 9 августа, случившееся квалифицировали по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (217 УК).
«В результате произошло возгорание на складе пиротехники», — уточняют в СК.
Местная администрация сообщает, что из-под завалов достали ещё одного пострадавшего. Его везут в больницу.
Всего, по последним данным, травмы получили 38 человек. Пятеро с ожогами в реанимации, состояние критическое. Ещё пятнадцать находятся в травмпункте с осколочными ранениями, семнадцать — в приёмном покое с лёгкими повреждениями.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода прогремел утром 9 августа. По предварительным данным, рвануло на складе пиротехнических изделий. Повреждены около двадцати жилых домов, спорткомплекс, две школы, Сергиево-Посадский колледж.
Всё о случившемся — в нашем онлайн-репортаже.