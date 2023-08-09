В результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек и 8 пропали без вести

В результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек. Еще 8 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил 9 августа глава городского округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале.
Идет разбор завалов, в работах участвуют 64 человека. Введена локальная ЧС регионального характера. Под завалами погибшие не найдены, одна пострадавшая скончалась в реанимации.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают следователи и криминалисты.
Первые сообщении о взрыве со стороны Загорского оптико-механического завода появились 9 августа примерно в 10:45. Почти сразу же на ситуацию отреагировали губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также администрация Сергиево-Посадского городского округа. Как сообщил губернатор Воробьев, фактически на заводе не производили оптические приборы, вместо этого там был склад пиротехники.
По последним данным, на территории предприятия разрушен склад площадью 1,2 тыс. квадратных метров, на месте взрыва образовалась воронка.