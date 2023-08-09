В результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек и 8 пропали без вести

В результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек. Еще 8 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил 9 августа глава городского округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале.



Идет разбор завалов, в работах участвуют 64 человека. Введена локальная ЧС регионального характера. Под завалами погибшие не найдены, одна пострадавшая скончалась в реанимации.



По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают следователи и криминалисты.

