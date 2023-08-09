    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.08eur105.44

    Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

    5173
    21 комментарий

    На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде Московской области утром 9 августа произошел взрыв. Момент ЧП записал видеорегистратор очевидца. Видео появилось в Telegram-канале «Сергиев Посад Life».

    Сергиев Посад Life

    В администрации Сергиева Посада сообщают, что под завалами могут находиться люди. Глава городского округа Дмитрий Акулов заявил, что известно о 35 пострадавших. Подробнее о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде — в материале «Фонтанки».

    По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, сообщает РИА Новости. «Фонтанка» показывала последствия взрыва.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергиев ПосадВзрыв на заводе
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close