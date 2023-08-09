Момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде Московской области утром 9 августа произошел взрыв. Момент ЧП записал видеорегистратор очевидца. Видео появилось в Telegram-канале «Сергиев Посад Life».
В администрации Сергиева Посада сообщают, что под завалами могут находиться люди. Глава городского округа Дмитрий Акулов заявил, что известно о 35 пострадавших. Подробнее о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде — в материале «Фонтанки».
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, сообщает РИА Новости. «Фонтанка» показывала последствия взрыва.