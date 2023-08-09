Местные власти: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек, есть и в тяжелом состоянии

35 человек пострадали после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом в среду, 9 августа, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших четверо — в тяжелом состоянии. Взрыв произошел в 10:40 на предприятия «Пироросс». Причины произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Как рассказывают в МЧС, в ангаре с пиротехникой тушат очаги на площади в 50 «квадратов». Городская администрация сообщала об эвакуации из всех зданий и цехов завода: «Очень много зданий, из которых вылетели стекла». Также эвакуировали ближайший детский сад. Пострадало здание спорткомплекса: оказался разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла, вылетели стекла из окон.