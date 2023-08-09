Администрация: после взрыва под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде под завалами могут находиться люди. Об этом в среду, 9 августа, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.
Сейчас пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Открытого горения не наблюдается.
Взрывом разрушен один цех на заводе, второй частично поврежден, во многих других цехах повреждено остекление и фасады. Также повреждены стекла и в городской застройке.
Ранее глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших. Среди них есть и те, кто находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией, сообщает РИА Новости. «Фонтанка» показывала последствия взрыва.