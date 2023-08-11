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    Шесть человек в тяжёлом состоянии после взрыва в Сергиевом Посаде

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    Шесть человек в тяжелом состоянии остаются в Сергиево-Посадской больнице после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, 67 пострадавших были отпущены домой. Об этом пишет 11 августа RT со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего за помощью к врачам обратились 84 человека, передаёт ТАСС.

    «67 человек отправлены домой на сегодня. 16 человек остаются в больнице, из них 6 человек в тяжелом состоянии», — сообщили в мэрии.

    Взрыв произошел утром 9 августа. На территории предприятия разрушен склад площадью 1,2 тыс. квадратных метров. По данным Минздрава, в результате ЧП пострадали 80 человек, один человек погиб.

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть». В качестве подозреваемого задержан технический директор компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещение на территории завода.

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