Шесть человек в тяжёлом состоянии после взрыва в Сергиевом Посаде

Шесть человек в тяжелом состоянии остаются в Сергиево-Посадской больнице после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, 67 пострадавших были отпущены домой. Об этом пишет 11 августа RT со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего за помощью к врачам обратились 84 человека, передаёт ТАСС.



«67 человек отправлены домой на сегодня. 16 человек остаются в больнице, из них 6 человек в тяжелом состоянии», — сообщили в мэрии.



Взрыв произошел утром 9 августа. На территории предприятия разрушен склад площадью 1,2 тыс. квадратных метров. По данным Минздрава, в результате ЧП пострадали 80 человек, один человек погиб.