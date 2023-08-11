Компания приятелей убила троих человек под Волгоградом. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное по факту убийства троих человек, включая подельника троих подозреваемых. Самый младший участник убийства захотел признаться в содеянном, но его приятели не оценили идею и убили его тоже, сообщает 11 августа СУСК региона.



По данным следствия, возбуждено дело по пункту «а» ч. 2. ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

