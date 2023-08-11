Компания приятелей убила троих человек под Волгоградом. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное по факту убийства троих человек, включая подельника троих подозреваемых. Самый младший участник убийства захотел признаться в содеянном, но его приятели не оценили идею и убили его тоже, сообщает 11 августа СУСК региона.
По данным следствия, возбуждено дело по пункту «а» ч. 2. ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.
СУ СК РФ по Волгоградской области
История произошла 5 августа, когда фигуранты дела выпивали на берегу реки Аксай Курмоярский в Котельниково с двумя знакомыми мужчинами — одному было 38 лет, второму — 21 год. В какой-то момент компания поссорилась, и тогда трое мужчин и женщина накинулись на 38-летнего собутыльника. Полученные им травмы оказались не совместимыми с жизнью. Компания закопала тело на берегу реки и покинула место отдыха.
Совесть мучила 21-летнего молодого человека, который захотел признаться в содеянном полиции. Но не успел. Подозреваемые убили его, а тело выбросили в реку.
Компанию предполагаемых убийц-собутыльников задержали, в ходе допроса они признались еще в одном преступлении. Оказалось, что в ноябре 2022 года троица убила 44-летнего мужчину, который, как и другие жертвы, выпивал с ними. Его тело они сбросили в колодец.