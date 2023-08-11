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    Компания приятелей убила троих человек под Волгоградом. Возбуждено уголовное дело

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    Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное по факту убийства троих человек, включая подельника троих подозреваемых. Самый младший участник убийства захотел признаться в содеянном, но его приятели не оценили идею и убили его тоже, сообщает 11 августа СУСК региона.

    По данным следствия, возбуждено дело по пункту «а» ч. 2. ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

    СУ СК РФ по Волгоградской области

    История произошла 5 августа, когда фигуранты дела выпивали на берегу реки Аксай Курмоярский в Котельниково с двумя знакомыми мужчинами — одному было 38 лет, второму — 21 год. В какой-то момент компания поссорилась, и тогда трое мужчин и женщина накинулись на 38-летнего собутыльника. Полученные им травмы оказались не совместимыми с жизнью. Компания закопала тело на берегу реки и покинула место отдыха.

    Совесть мучила 21-летнего молодого человека, который захотел признаться в содеянном полиции. Но не успел. Подозреваемые убили его, а тело выбросили в реку.

    Компанию предполагаемых убийц-собутыльников задержали, в ходе допроса они признались еще в одном преступлении. Оказалось, что в ноябре 2022 года троица убила 44-летнего мужчину, который, как и другие жертвы, выпивал с ними. Его тело они сбросили в колодец.

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