Петербургские археологи показали мощеные мостовые, найденные у гостиницы «Охтинская»

Во время раскопок шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская» в Петербурге, где планируется строить жилье для Верховного суда, археологи нашли мощенные булыжником дороги и фундамент конюшни XIX века. Об этом 10 августа рассказали в городском комитете по охране памятников.
«Выявлены и расчищены две дороги, мощенные булыжником, одна из которых — улица Гурдина — была замощена предположительно в первой половине XIX века, другая (Георгиевская) — уже в XX. Между этими дорогами существовал проезд, проезжая часть которого была отсыпана слоем щепы», — приводит комитет слова руководителя археологической экспедиции Андрея Городилова.
Под булыжным мощением археологи нашли следы более ранней дороги, которая была проложена в виде деревянного настила и позже засыпана щепой. Кроме того, во время работ нашли каменные фундаменты конюшни XIX века, подковы, элементы конской упряжи и детали гужевого транспорта.
Археолог пояснил, что улица Гурдина шла к причалам, там в своем время проводили разгрузку барж, торговых судов. По этой дороге товары везли в Охтинскую слободу.
Ранее про откопанную булыжную улицу Гурдина «Фонтанке» рассказывал местный житель, который запечатлел ведущиеся работы сверху. О том, что археологи готовятся начать работы на территории объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой», стало известно в начале июля.