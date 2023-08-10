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    Петербургские археологи показали мощеные мостовые, найденные у гостиницы «Охтинская»

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    Во время раскопок шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская» в Петербурге, где планируется строить жилье для Верховного суда, археологи нашли мощенные булыжником дороги и фундамент конюшни XIX века. Об этом 10 августа рассказали в городском комитете по охране памятников.

    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
    Фото: КГИОП
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    «Выявлены и расчищены две дороги, мощенные булыжником, одна из которых — улица Гурдина — была замощена предположительно в первой половине XIX века, другая (Георгиевская) — уже в XX. Между этими дорогами существовал проезд, проезжая часть которого была отсыпана слоем щепы», — приводит комитет слова руководителя археологической экспедиции Андрея Городилова.

    Под булыжным мощением археологи нашли следы более ранней дороги, которая была проложена в виде деревянного настила и позже засыпана щепой. Кроме того, во время работ нашли каменные фундаменты конюшни XIX века, подковы, элементы конской упряжи и детали гужевого транспорта.

    Археолог пояснил, что улица Гурдина шла к причалам, там в своем время проводили разгрузку барж, торговых судов. По этой дороге товары везли в Охтинскую слободу.

    Ранее про откопанную булыжную улицу Гурдина «Фонтанке» рассказывал местный житель, который запечатлел ведущиеся работы сверху. О том, что археологи готовятся начать работы на территории объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой», стало известно в начале июля.

    О том, что Судебный квартал, который во время предвыборной кампании губернатора Александра Беглова съехал с проспекта Добролюбова, уступив место парку «Тучков буян», в итоге вернулся обратно, стало известно в начале 2022 года. К маю прошлого года строящийся объект все больше напоминал здание судебного департамента. В начале 2023 года стало известно, что переезд Верховного суда РФ из Москвы в Петербург отложен как минимум до 2028 года, на который отодвинули введение в эксплуатацию Судебного квартала.

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