Дело о взятке возбуждено в Петербурге в отношении двух таможенных инспекторов

Сотрудники СК провели в Петербурге обыски по делу о взятке. Под подозрением сотрудники таможни и предпринимательница.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 10 августа, следственные действия прошли на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни, в кабинетах инспекторов, а также по месту их жительства.
По версии следствия, в период с октября 2022 года по апрель 2023 года они получили от предпринимательницы (в отношении нее также возбуждено дело по статье «Дача взятки и посредничество во взятке») порядка 300 тысяч рублей. За это сотрудники таможни должны были быстро и не глядя оформлять декларации указанных предпринимательницей пассажиров.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.
Расследование продолжается.