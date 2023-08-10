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    Дело о взятке возбуждено в Петербурге в отношении двух таможенных инспекторов

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    Сотрудники СК провели в Петербурге обыски по делу о взятке. Под подозрением сотрудники таможни и предпринимательница.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 10 августа, следственные действия прошли на Василеостровском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни, в кабинетах инспекторов, а также по месту их жительства.

    Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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    По версии следствия, в период с октября 2022 года по апрель 2023 года они получили от предпринимательницы (в отношении нее также возбуждено дело по статье «Дача взятки и посредничество во взятке») порядка 300 тысяч рублей. За это сотрудники таможни должны были быстро и не глядя оформлять декларации указанных предпринимательницей пассажиров.

    Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

    Расследование продолжается.

    Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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