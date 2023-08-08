Цены на отдых в Турции стали заоблачными. Когда они начнут падать?

Отельеры ожидали, что этот сезон будет таким же успешным по спросу, как предыдущий Фото: Анна Голубницкая / 74.RU Поделиться Поделиться





Если еще три года назад Турция была одним из самых доступных вариантов отдыха для россиян, то этим летом попала в пятерку самых дорогих курортов. Впервые в истории. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), десятидневный отпуск на двоих в Турции сегодня обойдется в среднем в 183–185 тысяч рублей. Для сравнения, в 2020 году средняя стоимость отпуска на тех же условиях составляла 100 тысяч рублей. Что стало причиной такого взлета, закончится это когда-нибудь или российскому туристу, привыкшему к турецкому берегу, придется выбирать другие направления?

Сколько стоит отдых в Турции О том, что этим летом Турция стала одним из самых дорогих массовых направлений для россиян, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, ожидания, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались: — Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой. Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер 1 в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году. Сейчас Турция занимает четвертое место в топ-5 самых дорогих направлений, впереди — Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Еще в начале года многие отельеры рассчитывали, что сезон-2023 в высоком сегменте повторит успех сезона-2022. В основном из-за того, что многие востребованные направления для отечественного путешественника оказались недоступны, и Турция укрепила свои лидирующие позиции среди российских туристов. Но, понимая это, предприимчивые отельеры постарались извлечь для себя максимум выгоды и взвинтили цены. В результате всё обернулось совсем не так, как хотелось.

— Рост цены проживания в отеле на 20–25% в валюте вместе с падением курса рубля обернулся удорожанием туров в Турцию на 50–60%. Недельный отдых в нашем отеле летом 2022 года стоил менее 300 тысяч рублей на двоих. В этом году — практически 400 тысяч рублей. Многие туристы находят альтернативу Турции в лице ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии, — рассказывал «Вестнику АТОР» менеджер по продажам и маркетингу турецкого отеля Callista Luxury Resort Эльдар Исмаилов.

Почему всё подорожало Одной из главных причин повышения цен эксперты называют рекордную инфляцию в стране. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России, гендиректора туристической сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в Турции выросли цены на всё в принципе.

— Произошел дикий рост цен на топливо, а все продукты питания и напитки завозятся в отели только транспортным путем. Начинаешь разговаривать с отельером — он показывает свои траты. Коммуналка — бешеное потребление электроэнергии, кондиционеры работают круглосуточно, — рассказал Мкртчян. — Мне показывали счета, только за этот год счета выросли в четыре раза. Подорожала и канализация, подорожало водоснабжение, подорожал газ (многие работают на газу: рестораны, кухни). Турецкие отельеры в этом году подняли цены в евро на 20%. Обычно турки поднимают цены на 5–7% в валюте. Мы уже работаем с Турцией 30 лет, и к пятипроцентному подорожанию в валюте мы привыкли. Двадцатипроцентное подорожание — это в четыре раза больше нормального подорожания. А некоторые отели подняли цены на 25% в евро.

Редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов также отметил, что в Турции повысились цены на продукты питания, напитки и алкоголь — это категории, в которых произошло самое большое подорожание.

— Эффект расходится сразу на несколько направлений. Большинство отелей, особенно те, в которых в основном отдыхают россияне, работают по системе «всё включено». Основные расходы в таком случае — именно напитки и питание, поэтому у них сразу подскочили расходы, — пояснил Тримайлов. — Кроме того, в Турции подняли уровень минимальной зарплаты, поэтому отельерам нужно было поднять зарплату своих сотрудников. Это вторая значительная статья расходов. Плюс ко всему отелям ввели налог на проживание — 2% от оборота отелей. По факту это оборотный налог на все услуги, реализуемые на территории отеля.

Еще один важный фактор — резкое падение рубля. По словам экспертов, цены на туры в Турцию номинируются в евро, поэтому из-за ослабления рубля становятся намного выше. — Мы такого не можем припомнить за последнее десятилетие. Рубль обвалился на 90%. В прошлом году доллар стоил 53–54 рубля, сегодня — 94. В прошлом году мы продавали турпакеты на семью — мама, папа, ребенок — за 100 тысяч рублей на неделю с вылетом из Москвы, в этот же отель мы сейчас продаем за 180 тысяч, а то и за 200 тысяч рублей, — рассуждает Алексан Мкртчян.

— Падение рубля в июле — основной антидрайвер для роста турпотока, — согласился Антон Тримайлов. — Цены в июле оказались такими, что даже в Турции признают — месяц был весьма неудачный. При этом цены поднялись для всех, не только для россиян, в том числе для внутреннего рынка. А значительную долю отдыхающих в отелях составляют сами турки. Из-за высоких цен появился недобор.

По словам Тримайлова, турецкие отели находятся в сложной ситуации: цены слишком высокие, из-за чего падает спрос, но снизить их невозможно из-за выросших издержек и налогового давления: — В результате у большинства отелей нет маневра для того, чтобы снижать цены, и им проще вообще закрыться и перестать принимать туристов, чем работать в минус. Гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отметил, что помимо всех прочих факторов произошло и сезонное повышение цены. Кроме того, в цену поездки в Турцию заложен авиаперелет, который тоже подорожал. — Драматическое повышение цены еще связано с ультравысокой по сравнению с допандемийными годами стоимостью перевозки. Если до пандемии билет в турпакетах обходился в среднем в 100–150 долларов, сейчас билеты продаются на уровне 300–500 долларов. И это всё бьет по бюджету россиян, — подытожил Мурадян.



Из-за подорожавшей Турции более востребованными у россиян становятся направления, которые раньше считались зимними: ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд. Кроме того, по словам Антона Тримайлова, многие туристы предпочитают зарубежным направлениям российские.

— В следующем году наверняка будут делать какие-то выводы. Сейчас у Турции достойный прирост по европейским рынкам, но это скорее временное явление, это не массово. Для европейцев Турция — хорошее дешевое направление, вполне вероятно, что они каким-то образом компенсируют потери по российскому рынку. Но пока там никто Турцию не рассматривает как долгосрочную историю, не факт, что они будут ездить с такой же регулярностью, как россияне, — считает эксперт. В этом месяце в Турции должны пройти переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых главы обеих стран планируют обсудить в том числе и туризм. Можно было бы надеяться, что после их встречи ситуация с ценами изменится к лучшему, но, по мнению Антона Тримайлова, в ходе переговоров будет обсуждаться туризм из Турции в Россию, а не наоборот.

— Скорее всего, будет обсуждаться именно турпоток из Турции в Россию. Сейчас заработала электронная виза, а Турция — в списке тех стран, граждане которых могут ее оформлять, это будет для них более выгодно. Будет обсуждаться проведение оплат, расчеты в России, потому что иностранные системы у нас не работают, а с наличкой ездить не очень удобно. Интересно было бы обменяться опытом и в инвестпроектах. Поэтому, скорее всего, обсуждение будет не в плане выезда, а в плане приема, развития внутреннего туризма — Турции есть чем в этом плане поделиться, — резюмировал Тримайлов.

А вы собираетесь в этом году отдыхать в Турции? Да, и никакое повышение цен меня не остановит Хотел, но после таких новостей поищу более выгодное направление Нет, мне и дома хорошо Уже был в Турции, там всё нормально с ценами Уже был в Турции, там всё подорожало Я живу в Турции и отдыхаю здесь каждый день

Что еще почитать по теме Если за всё лето вам так и не удалось отдохнуть, у вас осталось меньше месяца, чтобы наметить планы и наконец-то устроить себе отпуск. И для этого необязательно уезжать далеко — всё необходимое есть под рукой, надо только присмотреться. Мы попросили читателей поделиться идеями других направлений, где можно отдохнуть не хуже (и даже лучше), чем на югах.



Кстати, мы заодно успели спросить у тех, кто уже успел отдохнуть этим летом, как им там пришлось. В ответ получили порцию рассказов об отдыхе на российских курортах и в ближнем зарубежье. Спойлер: довольны остались не все.

На днях президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при продаже путевок по России. Теперь до 1 июля 2027 года туроператоры смогут продавать туры по стране без учета налога на добавленную стоимость. Закон имеет обратную силу — он будет применяться к путевкам, проданным с 1 июля нынешнего года. Разбирались, подешевеют ли теперь поездки в Петербург, Казань, Сочи, на Байкал, Алтай и другие популярные у россиян направления.