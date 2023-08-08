Похудение в отпуске — миф или реальность? Как не набрать вес и даже сбросить лишнее

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Уехав в отпуск, легко привезти домой два-три лишних килограмма. Зачастую всему виной отели с системой all inclusive — там вас все время окружают привлекательные десерты, закуски и напитки. Как не поправиться на отдыхе? Какие правила помогут легко вернуться в рабочий режим? И как быстро сбросить лишнее после отпуска? Рассказывают коллеги из Woman.ru и Marie Claire.

Найдите, чем заняться Очень часто мы едим от скуки — особенно если в отеле всегда есть еда по тарифу «все включено». Попробуйте распланировать свободное время и наполнить его активным отдыхом.



Можете, к примеру, записаться на экскурсии или составить список музеев, которые вы хотите посетить. Другой вариант — сходить в тренажерный зал или поплавать в бассейне. Пробуйте местное Тем, кто отдыхает в Турции или Египте, диетолог Елена Тихомирова советует попробовать вареную бамию и традиционную закуску fava beans из вареных бобов с небольшим количеством масла.



Обязательно ешьте сезонные фрукты и овощи — можете попробовать самостоятельно приготовить вкусный салат.

Если отдыхаете в городах возле моря, замените жирные мясные блюда на более диетические — те, что приготовлены из местных морепродуктов. Ищите на продуктах маркировку «low fat» и «sugar free» При выборе продуктов в магазине внимательно читайте этикетку. Ведь практически везде можно найти обезжиренный йогурт или мюсли без сахара. Обратите внимание на сыры пониженной жирности, цельнозерновой хлеб. Ежедневно съедайте три порции салата Постарайтесь есть овощи и фрукты во время каждого приема пищи: на завтрак, обед и ужин. Можете есть салаты, сколько захотите, — от них вы точно не поправитесь. Наоборот, клетчатка в их составе поможет вывести из организма жиры, полученные с другими продуктами. К тому же, начав с растительных продуктов, вы точно съедите меньше тяжелой пищи.

Чередуйте завтраки Во многих отелях утренний прием пищи часто довольно однообразный. Так что если вы отдыхаете неделю или больше, придется подключать фантазию.

Компанию фруктам и овощам могут составить яйца, нарезка из варено-копченой куриной грудки, нежирный творог, тунец в собственном соку. Все эти продукты взаимозаменяемы — и вы сможете найти их как на шведском столе в гостинице, так и в магазине.



В дополнение к белковым блюдам возьмите 2–3 ложки вареных или тушеных овощей, кусочек серого хлеба или 2 диетических хлебца.



«Если вам хочется местной выпечки, лучше есть ее на завтрак вместо основного блюда. Это может быть какой-либо местный вариант пирога с начинкой. Главное, чтобы он не был слоеным, так как слоеное тесто очень жирное», — говорит Елена Тихомирова. Не пейте калории В отпуске люди часто набирают вес из-за употребления спиртных и сладких прохладительных напитков. От алкоголя лучше вообще отказаться — это точно не то, что нужно пить в жару. А из холодных напитков лучше выбрать свежевыжатый сок. Требуйте свое За завтраком и обедом не стесняйтесь попросить официанта отеля принести вам вариант нужного блюда без масла и специй или приготовить вам отдельно. Сейчас в меню практически любого отеля есть что-то тушеное и отварное.



Вместо картошки фри возьмите картофельное пюре без добавления масла. Или выберите рис, макароны, гречку, киноа, чечевицу. Что делать, если вы поправились В первую очередь ни в коем случае не корите себя. Это самое главное правило, говорит известный британский эксперт по здоровому образу жизни и правильному питанию Джеймс Дуйган. В отпуске вы отдыхали, перезагружались ментально и физически. Поэтому то, что вы провели больше времени, чем обычно, наслаждаясь едой, — нормально. Наверное, вы ели и более вдумчиво: шли на обед, когда действительно хотели есть, выбирали в меню именно то, что желали попробовать, наслаждаясь, смаковали вкус каждой ложки.



Лучше подумайте о том, какое место в вашей жизни занимают четыре ключевых элемента хорошего самочувствия: питание, движение, сон и образ мыслей.

Мотивируйте себя Если хотите прийти в форму, задавайте себе правильные вопросы. Дуйган приводит в пример себя: «Почему я тренируюсь каждый день? Прежде всего потому, что я хочу быть здоровым и прожить долгую и счастливую жизнь со своей женой, детьми и будущими внуками».

Какую цель вы преследуете, когда хотите сбросить 3 килограмма? Возможно, чувствовать себя легче, выглядеть, как на фото пятилетней давности, влезть в прошлогодние джинсы, нравиться симпатичным прохожим — найдите свою мотивацию, которая будет толкать вас вперед.

Начинайте с малого. Например, пройдите часть пути до работы пешком или преодолейте часть пути на высокий этаж по лестнице. Скажите себе: «Я взбодрилась и освежилась, я даже чуть-чуть помолодела», — эта фраза отлично задает мыслям требуемое направление.

Питайтесь правильно, но без жестких ограничений Не нужно истязать себя и напрочь отказываться от сладкого, мучного или фастфуда. Сфокусируйтесь не на запретах, а на том, что вам можно есть: десертах из сухофруктов, темном шоколаде, тостах из цельнозернового хлеба с малиновым джемом. Как только вы научитесь наслаждаться едой, мысли о запретном пересечении границы и путях назад испарятся.

Разумеется, вам придется приложить усилия: проработать меню, освоить альтернативные способы готовки, открыть для себя новые «гастроточки» на привычном маршруте. Здесь вам поможет мотивация, о которой мы уже говорили.

После возвращения из отпуска ваш рацион должен быть как можно более богатым. Ешьте темно-зеленые овощи, яркий болгарский перец, замените обычный картофель на сладкий батат, используйте все многообразие бобовых при готовке, чтобы заставить организм чувствовать себя здоровым и счастливым.



Если у вас есть желание, раз в неделю нарушайте все правила и наслаждайтесь тем, что душа просит: хоть тортом, хоть картошкой фри. По мнению Дуйгана, если в целом у вас нормальный здоровый рацион, это даже подстегнет метаболизм — главное, не увлекайтесь. Двигайтесь Совершенно не важно, какую физическую активность вы предпочитаете: любое движение полезно для здоровья организма. Можете делать ежедневную 45-минутную разминку днем или вечером с любыми упражнениями в удобном для вас темпе под аккомпанемент, который вы любите.



В идеале надо сочетать в тренировочной программе несколько типов упражнений. Во-первых, тренируйте баланс: делайте выпады, стойку на одной ноге, «ласточку». Во-вторых, выполняйте силовые упражнения, которые прокачивают не только мышцы, но и волю: отжимания, подтягивания, приседания, планки, работайте с гантелями или утяжелителями. В-третьих, добавьте элемент кардио. Он может представлять собой прогулку или пробежку на беговой дорожке или в парке.

Спите как следует Хороший сон творит чудеса — организм перезаряжается и пополняет запасы потраченной за день энергии. Вы, наверное, уже замечали, что, когда не выспались, самая легкая задача становится трудновыполнимой. Сделайте сон своим приоритетом, и вы увидите, как качественно изменится жизнь. Вычислите оптимальную именно для вас ежедневную норму и соблюдайте ее каждый день.



Если испытываете проблемы с засыпанием, придумайте собственные ритуалы. Они могут быть самыми простыми: нанесение ночного ароматического масла на запястья и легкий массаж, негромкое прослушивание одной новой инструментальной композиции и даже простое проветривание. Сигналы будут давать телу и мозгу четкие сигналы к полному расслаблению и началу отдыха. Компьютерную деятельность — работу за ноутбуком или серфинг в телефоне — старайтесь ограничивать хотя бы за час до сна.

