«Чтобы солидно наша полиция выглядела». За порядком в парках Петербурга теперь следит кавалерийский взвод

В Петербурге появилась конная полиция — подготовка к этому заняла у главка целый год! Пока по всем регионам России — от Москвы до Ростова — выбирали лошадей: по росту, стати и характеру, в Петербурге желающие проходили тесты и учились верховой езде. В результате в кавалерийском взводе служат четырнадцать мужчин и восемь женщин. Компанию им составляют девять меринов и один жеребец.

На стойлах, в арендованной у крупнейшего конно-спортивного клуба под Петербургом в Энколово конюшне, значатся их официальные имена: Кубернетес, Ларго, Хардинг, Игривый... Но своих напарников сотрудники взвода так не зовут. Ларго ласково называют Васей и говорят, что он почти как человек, всё понимает. Хардинг — Пряник, потому что «сладкий». Игривый — Игорь, а Кубернетес — Буцефал.

Всех их перед тем как выпустить в город проверяли на стрессоустойчивость. В специальном манеже им пришлось пройти испытание толпой, машинами с мигалками, выстрелами петард и оружия. Поговаривают, что большая часть животных даже ухом не повела.

Несут службу конные патрули в парках, садах и площадях Петербурга. Сейчас их можно увидеть в Сосновке, на Марсовом поле и в Александровском парке. Говорят, что нарушители уважают патруль, который возвышается над ними. А некоторые лошади добавляют веса словам наездника, топая копытом. Впечатляет.

Подробнее о том, как создавали конную полицию, читайте здесь.