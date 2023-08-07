Конная полиция Петербурга. «Фонтанка» рассказывает историю создания из стойла

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Игорю семь лет, и меньше года назад он переехал в Петербург из Москвы. Любит, когда ему говорят, что он главный. И не любит оставаться без компании. С Игорем можно познакомиться с помощью морковки, но привязан он только к двум людям — полицейскому Александру и ремонтнику Насте.



Игорь, по паспорту «Игривый», один из 10 коней, которые приняты на службу в ГУ МВД по Петербургу и области. О кавалерийском взводе в главке мечтали больше 10 лет. Но то сил не было, то средств.

А год назад появилось объявление о наборе.



«Я сразу перевелась», — рассказала «Фонтанке» замкомвзвода, майор полиции Екатерина Васильева. Она с упоением и страстью рассказывает, как набирали сотрудников. Как они за год научились верховой езде и взаимоотношению в животными. Как выбирали лошадей.

Мы идем вдоль стойл в конюшне, которые арендует ГУ МВД в одном из крупнейших конноспортивных клубов региона в Энтолово. С помощью морковки знакомимся с Игривым, который только накануне был в патруле. Его соседи тут же выражают неудовольствие тем, что их обошли с лакомством.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На стойлах официальные имена: Кубернетес, Ларго, Хардинг, Игривый. Но своих напарников сотрудники взвода так не зовут. Ларго ласково называют Васей и говорят, что он почти как человек, все понимает. Хардинг — Пряник, потому что «сладкий». Игривый — Игорь, а Кубернетес — Буцефал.



Лошадей искали по всем регионам России — от Москвы до Ростова. Выбирали по росту, весу, стати и характеру. В итоге служить взяли только «мальчиков» и преимущественно тех, кто уже не способен к продолжению рода. Дело в том, объясняет замкомвзвода, что одно из самых основных необходимых качеств для полицейского коня — стрессоустойчивость. Психология вообще оказалась основной дисциплиной при создании подразделения. Тройки конь — патрульный — ремонтник создавались только при полной совместимости.



Ремонтники занимаются подготовкой лошадей вне патруля. С ними занимаются на манеже, готовят к стресс-тесту, смотрят за физическим и психологическим состоянием коня.



Ремонтники, в основном, женщины. И вообще конный спорт, считает Екатерина, как балет, по преимуществу — женский.

Настя, ремонтник Игоря, выводит его на тренировку. Он послушно дает себя снарядить, но возмущенно ржет, когда понимает, что на манеже он будет один.

«Игорь пришел из спорта. И он не любит одиночество, ему нужна компания. Вот он и зовет собратьев», — в один голос говорят Екатерина и Анастасия.

Настя во взвод пришла, как говорится, с гражданки. Раньше занималась верховой ездой. Увидела объявление. Прошла все тесты. А теперь пропадает, как и все остальные сотрудники взвода, даже в свои выходные в конюшне. Говорит, что родные гордятся её работой.



«Ты мой самый главный», — успокаивает она Игоря.

На самом деле это без компании Игривый не может, зато спокойно переносит толпу, мигалки и выстрелы. Перед тем, как выйти на патрулирование, все лошади проходили специальные стресс-тесты в манеже. И большинство, по словам замкомвзвода, даже ухом не повели.

Если кого и приходится успокаивать, так это детей, которые всегда бегут к лошадкам, и их родителей. Погладить полицейского коня им дадут, но только после инструктажа, как это сделать максимально безопасно.



Волнение от встречи с конным патрулем испытывают и нарушители. Во взводе обижаются, если говорят только про декоративную функцию их подразделения.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Конный патруль — это всегда солидно и внушительно. Нарушители, как правило, испытывают трепет, когда к ним приближается патруль, — уверена Екатерина Васильева. — Буквально вчера в парке Сосновка мы увидели шумную компанию, которая жарила шашлыки, играла громкая музыка, мат и все сопутствующее. Подошли, объяснили. Они так впечатлились, что сразу собрались и ушли».



Ей вторят коллеги. По словам патрульной Елены, бывает, что лошадь еще и притопнет на нарушителя, чувствуя наездника. И тот сразу становится, как шелковый.

Говорят во взводе и о том, что на лошади можно пройти в места, куда не проедет полицейский автомобиль или мотоцикл. В первую очередь речь все о тех же парках, садах.

В ГУ МВД, конечно, озадачились уборкой навоза на патрулем. Сотрудник может сойти с лошади только в случае, когда он передает нарушителя коллегам. Поэтому с районами, где можно увидеть полицейскую кавалерию, заключен договор об уборке.



Увидеть кавалерийский патруль можно на Марсовом поле, в Александровском парке. А в эти выходные его впервые назначили участвовать в охране порядка на футболе.

Петербург стал 23 регионом России, где появилась конная полиция. Здесь гордятся, что за короткий срок, за год, смогли создать кавалерийский взвод с нуля. И мечтают. О своей конюшне и расширении.



Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

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