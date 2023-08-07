Детская футбольная команда попала в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Один ребенок погиб

Микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в тяжелую аварию в Краснодарском крае днем 7 августа. Есть погибший и пострадавшие.
Около 13 часов на дороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе, вблизи хутора Красная Поляна, столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и грузовик Mitsubishi Fuso, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края. На фото с места аварии видно, что у «ГАЗели» поврежден левый бок. В результате аварии один 15-летний пассажир микроавтобуса скончался в машине скорой помощи, еще двое его ровесников получили травмы.
«ГАЗель» везла на соревнования по футболу в Краснодар детскую команду из Каневской, рассказал в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Всего в машине было 10 человек. Состояние пострадавших подростков, по его словам, средней тяжести. Их доставили в больницу и оказывают экстренную помощь.