Итальянского сыровара насмерть завалило сыром

Предпринимателя Джакомо Кьяппарини в Италии насмерть завалило сыром при обрушении стеллажей с сыром на складе своей же сыроварни. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает L’eco di Bergamo, передает РИА Новости.

Мужчина владел компанией по производству сыра «грана падано». Он пропал вечером в воскресенье после обрушения 25 000 головок сыра. Тело 75-летнего сыровара обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь.



Обрушение произошло на площади 2 тысячи «квадратов» и имело эффект домино. Как пишет издание, предприниматель в этот момент настраивал аппарат, который вращает формы сыра для его созревания.

