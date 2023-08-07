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    Итальянского сыровара насмерть завалило сыром

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    Предпринимателя Джакомо Кьяппарини в Италии насмерть завалило сыром при обрушении стеллажей с сыром на складе своей же сыроварни. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает L’eco di Bergamo, передает РИА Новости.

    Мужчина владел компанией по производству сыра «грана падано». Он пропал вечером в воскресенье после обрушения 25 000 головок сыра. Тело 75-летнего сыровара обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь.

    Обрушение произошло на площади 2 тысячи «квадратов» и имело эффект домино. Как пишет издание, предприниматель в этот момент настраивал аппарат, который вращает формы сыра для его созревания.

    В год компания погибшего предпринимателя производит свыше 15 тысяч головок сыра. Само предприятие Джакомо Кьяппарини располагает производственными мощностями на площади 10 гектаров.

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    ИталияСырПогиб мужчина
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