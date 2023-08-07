Погибший служил в «Вагнере». В Краснодарском крае задержали мужчин, забивших камнями двух человек

В Краснодарском крае в селе Дедеркой Туапсинского района в ночь на 5 августа произошла драка между двумя компаниями. Двоих мужчин забили до смерти камнями — еще один молодой человек смог сбежать, позже его госпитализировали.



Как сообщает в понедельник, 7 августа, издание 93.RU со ссылкой на источники, нападавшие уже пойманы — четыре человека в возрасте от 19 до 36 лет. Они все уроженцы Туапсинского района, в том числе Туапсе, сел Дедеркой и Шепси. Что именно послужило причиной конфликта — не уточняется.