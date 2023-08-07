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    Погибший служил в «Вагнере». В Краснодарском крае задержали мужчин, забивших камнями двух человек

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    В Краснодарском крае в селе Дедеркой Туапсинского района в ночь на 5 августа произошла драка между двумя компаниями. Двоих мужчин забили до смерти камнями — еще один молодой человек смог сбежать, позже его госпитализировали.

    Как сообщает в понедельник, 7 августа, издание 93.RU со ссылкой на источники, нападавшие уже пойманы — четыре человека в возрасте от 19 до 36 лет. Они все уроженцы Туапсинского района, в том числе Туапсе, сел Дедеркой и Шепси. Что именно послужило причиной конфликта — не уточняется.

    Также издание пишет, что один из погибших служил в «Вагнере».

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    Краснодарский край
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