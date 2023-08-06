Песков рассказал о планах России в СВО, в Крыму атакован мост: новости спецоперации за 6 августа

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 августа.

— Был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Чонгарский мост в Крыму и Генический в Херсонской области.

— Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен, — написал он в своем телеграм-канале.

В связи с этим в аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже ограничения сняли.

В Минобороны РФ сообщили, что пострадавших нет.

Мирные планы

Саудовская Аравия устроила в Джидде встречу по урегулированию ситуации на Украине. Агентство DPA пишет, что он якобы предполагает прекращение огня и обмен пленными, сохранение целостности Украины и начало мирных переговоров под наблюдением ООН.