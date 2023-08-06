Песков рассказал о планах России в СВО, в Крыму атакован мост: новости спецоперации за 6 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 августа.
Обстрел моста в Крыму
ВСУ обстреляли Чонгарский мост в Крыму и Генический в Херсонской области.
— Был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Попытка атаки на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника.
— Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен, — написал он в своем телеграм-канале.
В связи с этим в аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже ограничения сняли.
В Минобороны РФ сообщили, что пострадавших нет.
Мирные планы
Саудовская Аравия устроила в Джидде встречу по урегулированию ситуации на Украине. Агентство DPA пишет, что он якобы предполагает прекращение огня и обмен пленными, сохранение целостности Украины и начало мирных переговоров под наблюдением ООН.
По их информации, Саудовская Аравия проинформировала Россию о ходе консультаций.
Песков дал интервью The New York Times
Пресс-секретарь президента дал интервью изданию The New York Times. Заявления по поводу СВО:
- в обозримом будущем Россия будет продолжать спецоперацию, оснований для подписания мирного соглашения с Украиной сейчас нет;
- Россия не планирует присоединять новые земли, однако хочет контролировать те территории, которые уже внесены в ее конституцию.
Также большую огласку получила цитата Пескова о том, что выборы в России являются не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», а «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Позднее он заявил ТАСС, что автор статьи «абсолютно неправильно» интерпретировал его цитату.
— Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы, — объяснил Песков.
Похожий комментарий он дал и РБК.
— Был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали, — пояснил пресс-секретарь.
Генсек ООН заявил об угрозе ядерной войны
Глава ООН Антониу Гутерриш призвал все страны отказаться от ядерного оружия.
— Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения, — процитировала послание главы ООН его заместитель Идзуми Накамицу на мероприятии в Хиросиме.