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    Пожар на тысяче «квадратов» тушат на фабрике спорттоваров в Подмосковье

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    Огонь охватил площадь в тысячу «квадратов» в административном здании в поселке Синьково в Московской области. Об этом сообщает МЧС России 6 августа.

    Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области
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    К ликвидации возгорания привлечено 68 человек и 14 единиц техники. По информации прокуратуры региона, пожар начался около часа дня в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря. «В настоящий момент идет тушение пожара, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики», — добавили в ведомстве.

    официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области

    По данным MSK1.RU, горит территория фабрики спортивных изделий «Леко».

    Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области

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    Комментарии 6

    Гость06 Авг 2023 в 15:16
    украинский след.
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