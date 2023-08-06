Пожар на тысяче «квадратов» тушат на фабрике спорттоваров в Подмосковье

Огонь охватил площадь в тысячу «квадратов» в административном здании в поселке Синьково в Московской области. Об этом сообщает МЧС России 6 августа.
К ликвидации возгорания привлечено 68 человек и 14 единиц техники. По информации прокуратуры региона, пожар начался около часа дня в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря. «В настоящий момент идет тушение пожара, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики», — добавили в ведомстве.
официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области
По данным MSK1.RU, горит территория фабрики спортивных изделий «Леко».