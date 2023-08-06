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    На Васильевском пьяный отец швырнул на асфальт маленького сына. Мать мальчика откачивают в больнице

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    Прохожие вступились за ребенка на Васильевском острове в Петербурге. Очевидцы не смогли пройти мимо жестокости родителей.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, накануне вечером гуляющие по набережной Смоленки заметили плохо себя контролирующих мужчину и женщину. С ними был маленький мальчик. Взрослые срывали на нем агрессию. Ребенка швырнули об асфальт, у него был разбит подбородок.

    Очевидцы позвонили в полицию. Приехавшие на место сотрудники застали пьяного отца. 40-летний мужчина приехал в Петербург из Псковской области. Он проживает вместе с 35-летней гражданкой Белоруссии, матерью ребенка.

    Вечером нетрезвые родители отправились на променад. Отец уронил двухлетнего сына. Мальчика забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы, ушибом и ссадиной в области подбородка. Состояние ребенка медики оценили как средней тяжести.

    Отца задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о побоях. В прошлом у мужчины судимости за кражу и оскорбление полицейского.

    Мать ребенка увезли в состоянии сильного алкогольного опьянения в Мариинскую больницу.

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