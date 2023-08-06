На Васильевском пьяный отец швырнул на асфальт маленького сына. Мать мальчика откачивают в больнице

Прохожие вступились за ребенка на Васильевском острове в Петербурге. Очевидцы не смогли пройти мимо жестокости родителей.



Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, накануне вечером гуляющие по набережной Смоленки заметили плохо себя контролирующих мужчину и женщину. С ними был маленький мальчик. Взрослые срывали на нем агрессию. Ребенка швырнули об асфальт, у него был разбит подбородок.