На Васильевском пьяный отец швырнул на асфальт маленького сына. Мать мальчика откачивают в больнице

Прохожие вступились за ребенка на Васильевском острове в Петербурге. Очевидцы не смогли пройти мимо жестокости родителей.
Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, накануне вечером гуляющие по набережной Смоленки заметили плохо себя контролирующих мужчину и женщину. С ними был маленький мальчик. Взрослые срывали на нем агрессию. Ребенка швырнули об асфальт, у него был разбит подбородок.
Очевидцы позвонили в полицию. Приехавшие на место сотрудники застали пьяного отца.
Вечером нетрезвые родители отправились на променад. Отец уронил двухлетнего сына. Мальчика забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы, ушибом и ссадиной в области подбородка. Состояние ребенка медики оценили как средней тяжести.
Отца задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о побоях. В прошлом у мужчины судимости за кражу и оскорбление полицейского.
Мать ребенка увезли в состоянии сильного алкогольного опьянения в Мариинскую больницу.