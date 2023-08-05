Девять человек оказались в водах Ладоги после того, как перевернулась их лодка. Взрослых и детей на берег доставил петербуржец

Житель Петербурга первым оказался на месте крушения лодки в Ладожском озере в Карелии. Об этом 5 августа «Фонтанке» рассказали читатели.
Редакции удалось связаться с внезапным спасателем. Он рассказал, как все произошло.
По словам Сергея, утром он вышел на своем катере с семьей для прогулки по открытой Ладоге, но в районе острова Койонсаари увидел людей в спасательных жилетах. Они были в воде и махали руками.
Он смог в первый рейс взять четверых человек и во второй пятерых. Среди пострадавших было четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет. Сергей доставил их на ближайший остров, где были палатки. Там мужчина попросил туристов разжечь костер и согреть пострадавших до приезда МЧС.
По словам мужчины, деревянную лодку типа «пелла», в которой плыли туристы, перевернуло волной. О волнениях на озере синоптики предупреждали. И если катер Сергея мог преодолеть такую волну, то деревянное судно, тем более с 9 людьми на борту, — нет.
По данным карельских СМИ, пострадавшие после транспортировки их на берег от медпомощи отказались.
Сергей работает в петербургском аэропорту. На Ладогу он приехал с родными на выходные.