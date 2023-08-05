Девять человек оказались в водах Ладоги после того, как перевернулась их лодка. Взрослых и детей на берег доставил петербуржец

Житель Петербурга первым оказался на месте крушения лодки в Ладожском озере в Карелии. Об этом 5 августа «Фонтанке» рассказали читатели.



Редакции удалось связаться с внезапным спасателем. Он рассказал, как все произошло.

По словам Сергея, утром он вышел на своем катере с семьей для прогулки по открытой Ладоге, но в районе острова Койонсаари увидел людей в спасательных жилетах. Они были в воде и махали руками.

Он смог в первый рейс взять четверых человек и во второй пятерых. Среди пострадавших было четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет. Сергей доставил их на ближайший остров, где были палатки. Там мужчина попросил туристов разжечь костер и согреть пострадавших до приезда МЧС.