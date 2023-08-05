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    СК возбудил дело после падения двух человек в шахту лифта на юго-западе Москвы

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    Следствие видит нарушение охраны труда в падении рабочих в лифтовую шахту дома, который возводят на Кедровой улице в Москве.

    Как сообщили в столичном Следственном комитете, ЧП на стройке произошло 4 августа. По информации прокуратуры, рабочие субподрядной организации занимались монтажом в шахте.

    45-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами. Его 33-летний коллега умер на месте.

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    Дело возбуждено по второй части статьи 143 УК — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие устанавливает, кто допустил нарушение правил.

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    МоскваСКРабочий погиб в шахте лифта
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