СК возбудил дело после падения двух человек в шахту лифта на юго-западе Москвы

Следствие видит нарушение охраны труда в падении рабочих в лифтовую шахту дома, который возводят на Кедровой улице в Москве.
Как сообщили в столичном Следственном комитете, ЧП на стройке произошло 4 августа. По информации прокуратуры, рабочие субподрядной организации занимались монтажом в шахте.
45-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами. Его 33-летний коллега умер на месте.
Дело возбуждено по второй части статьи 143 УК — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие устанавливает, кто допустил нарушение правил.