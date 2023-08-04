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    Боевые действия

    Украинские катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске

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    В ночь на пятницу, 4 августа, два морских безэкипажных катера попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске — атака была отражена. Об этом сообщает Минобороны России.

    Беспилотники были уничтожены огнем российских кораблей, которые охраняли внешний рейд военно-морской базы, добавили в ведомстве.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что военные рано утром отразили атаку надводных беспилотных катеров. Как он пишет в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет, на месте работают специальные службы.

    Ранее стало известно о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.

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    Краснодарский крайНовороссийск

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