Украинские катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске

В ночь на пятницу, 4 августа, два морских безэкипажных катера попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске — атака была отражена. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены огнем российских кораблей, которые охраняли внешний рейд военно-морской базы, добавили в ведомстве.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что военные рано утром отразили атаку надводных беспилотных катеров. Как он пишет в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет, на месте работают специальные службы.