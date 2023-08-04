Празднование Дня Ленобласти на день перекроет трассу М-10 в Тосно

Ленинградская область отметит свой
С 07:00 5 августа до 00:00 6 августа будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина в Тосно от перекрестка с шоссе Барыбина до перекрестка с улицей Пожарный проезд, сообщает правительство Ленобласти. Этот участок входит в состав трассы
На территории города также перекроют движение:
- с 18:00 1 августа до 00:00 7 августа — по улице Победы от проспекта Ленина до
дома 7по улице Горького;
- с 06:00 5 августа до 00:00 6 августа — по Советской улице от проспекта Ленина до улицы Серова (с перекрытием трех выездов с дворовых территорий и улицы Максима Горького) и от проспекта Ленина до Советской, 13А (магазин «Самсон»);
- с 18:00 4 августа до 00:00 6 августа — на въезде к зданию МФЦ на Советской
улице, 9Всо стороны улицы Боярова;
- с 18:00 4 августа до 08:00 6 августа — на двух въездах к Универмагу на проспекте
Ленина, 47, со стороны проспекта Ленина и двух въездах со стороны Советской улицы;
- с 18:00 4 августа до 00:00 6 августа — на улице Победы от улицы Боярова до проспекта Ленина.