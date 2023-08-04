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    Празднование Дня Ленобласти на день перекроет трассу М-10 в Тосно

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    Фото: правительство Ленинградской области
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    Ленинградская область отметит свой 96-й день рождения в Тосно. Помимо городских улиц, 5 августа для проезда перекроют и участок федеральной трассы М-10 «Россия».

    С 07:00 5 августа до 00:00 6 августа будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина в Тосно от перекрестка с шоссе Барыбина до перекрестка с улицей Пожарный проезд, сообщает правительство Ленобласти. Этот участок входит в состав трассы М-10, проходящей через город Тосно.

    На территории города также перекроют движение:

    • с 18:00 1 августа до 00:00 7 августа — по улице Победы от проспекта Ленина до дома 7 по улице Горького;
    • с 06:00 5 августа до 00:00 6 августа — по Советской улице от проспекта Ленина до улицы Серова (с перекрытием трех выездов с дворовых территорий и улицы Максима Горького) и от проспекта Ленина до Советской, 13А (магазин «Самсон»);
    • с 18:00 4 августа до 00:00 6 августа — на въезде к зданию МФЦ на Советской улице, 9В со стороны улицы Боярова;
    • с 18:00 4 августа до 08:00 6 августа — на двух въездах к Универмагу на проспекте Ленина, 47, со стороны проспекта Ленина и двух въездах со стороны Советской улицы;
    • с 18:00 4 августа до 00:00 6 августа — на улице Победы от улицы Боярова до проспекта Ленина.
    Фото: правительство Ленинградской области

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