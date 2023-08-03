Суд арестовал второго Груздева о ритуальном убийстве в Пикалево

Октябрьский районный суд 3 августа отправил в СИЗО Александра Груздева, обвиняемого в убийстве. Ранее под стражу был заключен его брат Алексей.
Оба мужчины и их знакомый Михаил Васюк, который уже сидит за другие убийства, обвиняются в убийстве бизнесмена. Следствие считает, что в 2012 году они приехали на кладбище в Пикалево и на глазах у сотрудников похоронной конторы «Гранит» убили генерального директора. Роль Александра Груздева заключалась в наблюдении за окружающей обстановкой, уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Вину мужчина не признал.