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    В Петербурге арестован один из вероятных исполнителей ритуального убийства

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    В Петербурге 1 августа заключили под стражу Алексея Груздева, обвиняемого в убийстве бизнесмена на кладбище в Пикалево. В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что материалы на второго Груздева, который также проходит по этому делу в качестве обвиняемого, в Октябрьский суд пока не поступали.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Арестованного ранее доставили к берегам Невы из Крыма. Его, брата и их знакомого Михаила Васюка подозревают в убийстве бизнесмена. Якобы в 2012 году они приехали на кладбище в Пикалево и на глазах у работников похоронной компании «Гранит» расправились с гендиректором Олегом Потемкиным. Васюк уже отбывает наказание за другие заказные убийства.

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