Ритуальный заказ. За убийство бизнесмена на кладбище в Петербурге задержаны родные братья

Уголовный розыск привез из Крыма человека с опасной репутацией, его брата нашли в Петербурге, третий дожидался разговора, сидя за убийства в «Крестах». Следственный комитет города вменяет им демонстративное убийство в Ленобласти. Они уже рассказывают про заказ и унизительную сумму.
Биографии у всех трех подозреваемых сильные. Александр и Алексей Груздевы постоянно садились за нападения, избиения, оружие и т.п. Старший в этом коллективе — петербуржец Михаил Васюк — осужден за соучастие в заказных убийствах двух человек. «Фонтанка» писала о громком деле, когда в 2016 году вместе с Васюком были арестованы адвокат и капитан полиции. Их приговорили к длительным срокам. Всего по делу проходят восемь человек, эпизоды начинаются со стрельбы в женщину и заканчиваются мошенничеством с квартирами.
Теперь Васюку и братьям Груздевым добавили убийство 2012 года в Пикалево (Бокситогорский район Ленобласти). Тогда 5 мая один из Груздевых (второй брат прикрывал их в машине) и Васюк вошли в помещение похоронной компании «Гранит» возле кладбища Пикалево и на глазах у работников предприятия сначала воткнули в генерального директора Потемкина нож, а затем выстрелили ему в голову.
По информации «Фонтанки», Васюк уже давно согласился на сделку со следствием. Поэтому и в данном случае ему пришлось вспоминать о Пикалево на протокол допроса. Заговорил и один из братьев. Они не отрицают, что директора ритуальной компании им заказали. Называют и сумму. Другое дело, что при дележе с исполнителями произошел перерасчет. Если изначально в 2012 году заказчик выделил 100 тысяч долларов на уничтожение генерального директора, то «до низу» дошло лишь 10 тысяч долларов (это унизительно, но они согласились).
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