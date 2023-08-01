Ритуальный заказ. За убийство бизнесмена на кладбище в Петербурге задержаны родные братья

Уголовный розыск привез из Крыма человека с опасной репутацией, его брата нашли в Петербурге, третий дожидался разговора, сидя за убийства в «Крестах». Следственный комитет города вменяет им демонстративное убийство в Ленобласти. Они уже рассказывают про заказ и унизительную сумму.



Биографии у всех трех подозреваемых сильные. Александр и Алексей Груздевы постоянно садились за нападения, избиения, оружие и т.п. Старший в этом коллективе — петербуржец Михаил Васюк — осужден за соучастие в заказных убийствах двух человек. «Фонтанка» писала о громком деле, когда в 2016 году вместе с Васюком были арестованы адвокат и капитан полиции. Их приговорили к длительным срокам. Всего по делу проходят восемь человек, эпизоды начинаются со стрельбы в женщину и заканчиваются мошенничеством с квартирами.

