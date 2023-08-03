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    Ребёнок попал в больницу в Петербурге после катания на самокате — он уворачивался от собаки

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    В Петербурге юный самокатчик попал в больницу из нового жилого района, расположенного за КАД рядом с Мурино. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 августа.

    Инцидент произошёл вчера около 20:55 на аллее Евгения Шварца, у дома 14, что около реки Охта. По предварительной информации, ребёнок катался на самокате и упал, уворачиваясь от выбежавшей собаки. Его доставили в детскую больницу №19 с подозрением на перелом.

    2 августа в Петербурге в результате ДТП пострадали две взрослые самокатчицы — их сбили машины. Ещё две женщины, наоборот, были сбиты самокатами и попали в больницы.

    В ночь на 2 августа на Кондратьевском проспекте лазурный автобус протаранил столб. Водитель объяснил, что перед ним на дорогу внезапно выскочило животное, и он рефлекторно повернул руль.

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    Комментарии 5

    Гость03 Авг 2023 в 14:05
    Всё из-за собак.
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