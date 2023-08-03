Ребёнок попал в больницу в Петербурге после катания на самокате — он уворачивался от собаки

В Петербурге юный самокатчик попал в больницу из нового жилого района, расположенного за КАД рядом с Мурино. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 августа.



Инцидент произошёл вчера около 20:55 на аллее Евгения Шварца, у дома 14, что около реки Охта. По предварительной информации, ребёнок катался на самокате и упал, уворачиваясь от выбежавшей собаки. Его доставили в детскую больницу №19 с подозрением на перелом.



2 августа в Петербурге в результате ДТП пострадали две взрослые самокатчицы — их сбили машины. Ещё две женщины, наоборот, были сбиты самокатами и попали в больницы.

