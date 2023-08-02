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    Лазурный автобус протаранил столб на Кондратьевском. Причиной называют не сон, а животное

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    Городской пассажирский автобус попал в ДТП ночью 2 августа на севере Петербурга.

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    Авария произошла около 0:45 на Кондратьевском проспекте перед пересечением с проспектом Маршала Блюхера, сообщила «Фонтанке» очевидица Анна. «222 автобус врезался в столб, пробив ограждение. Говорят, водитель уснул за рулем. Все живы», — рассказала Анна в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографии видно, что снесены несколько секций ограждения.

    В компании-перевозчике «Домтрансавто» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП, но не причину. Версия про сон не подтверждается. Водитель объяснил, что перед ним на дорогу выскочило животное, и он рефлекторно крутанул рулём. Никто не пострадал.

    Фото: Анна / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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