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    Две женщины пострадали от самокатчиков в Петербурге, а на Науки сбили уже самокатчицу

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    Первые дни августа в Петербурге отметились сразу несколькими происшествиями с самокатами, в которых пострадали люди. Досталось двум пешеходам и двум самокатчицам.

    Вечером 2 августа за медицинской помощью обратилась 38-летняя петербурженка. В 9:50 1 августа она угодила под колеса электросамоката возле дома 77–79 по Гороховой улице, стало известно «Фонтанке» 3 августа. У пострадавшей выявили ушиб и ссадину голеностопного сустава и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Около 15 часов 2 августа на пересечении Среднего проспекта В.О. и 18–19-й линии В.О. еще один самокатчик сбил 56-летнюю женщину. Она получила закрытый перелом лучевой кости и ушиб мягких тканей на коленке. Состояние женщины врачи тоже оценили как удовлетворительное и отпустили долечиваться дома.

    Часом ранее, в 14:10, у дома 30 по проспекту Науки в ДТП пострадала уже женщина, ехавшая на самокате. Ее сбил легковой автомобиль. Потерпевшая ушибла голову и получила травму живота. Женщину поместили в хирургию.

    Еще более серьезное ДТП случилось утром 1 августа на перекрестке улиц Жуковского и Маяковского. Малотоннажный грузовик сбил женщину, ехавшую по дороге на электросамокате. Госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии.

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