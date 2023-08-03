Две женщины пострадали от самокатчиков в Петербурге, а на Науки сбили уже самокатчицу

Первые дни августа в Петербурге отметились сразу несколькими происшествиями с самокатами, в которых пострадали люди. Досталось двум пешеходам и двум самокатчицам.



Вечером 2 августа за медицинской помощью обратилась 38-летняя петербурженка. В 9:50 1 августа она угодила под колеса электросамоката возле дома 77–79 по Гороховой улице, стало известно «Фонтанке» 3 августа. У пострадавшей выявили ушиб и ссадину голеностопного сустава и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Около 15 часов 2 августа на пересечении Среднего проспекта В.О. и 18–19-й линии В.О. еще один самокатчик сбил 56-летнюю женщину. Она получила закрытый перелом лучевой кости и ушиб мягких тканей на коленке. Состояние женщины врачи тоже оценили как удовлетворительное и отпустили долечиваться дома.