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    Наезд грузовика на самокатчицу в центре Петербурга попал на видео

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    «Фонтанка.ру»

    Камера запечатлила момент ДТП с участием грузовика и женщины на самокате, которое произошло утром 1 августа в центре Петербурга. Видео наглядно показывает, что осторожность на дороге жизненно необходима, особенно когда рядом машина, намного больше маленького и не слишком безопасноно средства индивидуальной мобильности.

    ДТП случилось на пересечении улицы Маяковского с улицей Жуковского в начале десятого часа утра. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как по Маяковского со стороны Невского проспекта на перекресток выезжает фургон Mercedes. Машина едет прямо в среднем ряду. А рядом, справа от кабины, едет женщина на самокате. Уже на перекерстке, похоже, задетая машиной, она пошатывается и падает с самоката прямо под колеса грузовика.

    После наезда женщина шевелится, но остается лежать на асфальте. Госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии.

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