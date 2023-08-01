Наезд грузовика на самокатчицу в центре Петербурга попал на видео

«Фонтанка.ру»
Камера запечатлила момент ДТП с участием грузовика и женщины на самокате, которое произошло утром 1 августа в центре Петербурга. Видео наглядно показывает, что осторожность на дороге жизненно необходима, особенно когда рядом машина, намного больше маленького и не слишком безопасноно средства индивидуальной мобильности.
ДТП случилось на пересечении улицы Маяковского с улицей Жуковского в начале десятого часа утра. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как по Маяковского со стороны Невского проспекта на перекресток выезжает фургон Mercedes. Машина едет прямо в среднем ряду. А рядом, справа от кабины, едет женщина на самокате. Уже на перекерстке, похоже, задетая машиной, она пошатывается и падает с самоката прямо под колеса грузовика.
После наезда женщина шевелится, но остается лежать на асфальте. Госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии.