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    Двум мальчикам из Петербурга спасают руки. Одному — после петарды, второму — после забора

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    Петербургским врачам 2 августа пришлось зашивать руки двух мальчиков. Травмы стали следствием шалостей в последний месяц летних каникул.

    Так, в Петербургский педиатрический университет днем обратился 13-летний подросток. У него в руке взорвалась петарда, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Даниила Хармса. У юноши диагностировали множественные открытые раны кисти, пациента поместили в отделение микрохирургии.

    А в больницу Святой Марии Магдалины доставили 14-летнего школьника, который неудачно перелез через забор в Парголово и разрезал себе обе ладони. У подростка также повреждены сухожилия нескольких пальцев.

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