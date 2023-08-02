Двум мальчикам из Петербурга спасают руки. Одному — после петарды, второму — после забора

Петербургским врачам 2 августа пришлось зашивать руки двух мальчиков. Травмы стали следствием шалостей в последний месяц летних каникул.



Так, в Петербургский педиатрический университет днем обратился 13-летний подросток. У него в руке взорвалась петарда, инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Даниила Хармса. У юноши диагностировали множественные открытые раны кисти, пациента поместили в отделение микрохирургии.