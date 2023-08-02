Двум мальчикам из Петербурга спасают руки. Одному — после петарды, второму — после забора

Петербургским врачам 2 августа пришлось зашивать руки двух мальчиков. Травмы стали следствием шалостей в последний месяц летних каникул.
Так, в Петербургский педиатрический университет днем обратился
А в больницу Святой Марии Магдалины доставили
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Петербургским врачам 2 августа пришлось зашивать руки двух мальчиков. Травмы стали следствием шалостей в последний месяц летних каникул.
Так, в Петербургский педиатрический университет днем обратился
А в больницу Святой Марии Магдалины доставили
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