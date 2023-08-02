«Очень сложно прочесть данную норму двояко». Сенатор Клишас объяснил, почему 30-летних в армию не призовут

Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права, глава соответствующей комиссии в Совете Федерации Андрей Клишас объяснил «Фонтанке», как единственно возможно трактовать поправку о повышении призывного возраста, которая сейчас находится на подписании президентом.



Как пояснил Андрей Клишас 2 августа, одобренный СовФедом Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» повысил предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Кроме того, соответствующие изменения были внесены во все статьи закона, в том числе и в статью 52, где говорится, что запас вооруженных сил России «создается из числа граждан, не прошедших военную службу (по различным основаниям) по достижению ими 30 лет».