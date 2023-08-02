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    «Очень сложно прочесть данную норму двояко». Сенатор Клишас объяснил, почему 30-летних в армию не призовут

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    Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права, глава соответствующей комиссии в Совете Федерации Андрей Клишас объяснил «Фонтанке», как единственно возможно трактовать поправку о повышении призывного возраста, которая сейчас находится на подписании президентом.

    Как пояснил Андрей Клишас 2 августа, одобренный СовФедом Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» повысил предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Кроме того, соответствующие изменения были внесены во все статьи закона, в том числе и в статью 52, где говорится, что запас вооруженных сил России «создается из числа граждан, не прошедших военную службу (по различным основаниям) по достижению ими 30 лет».

    «Таким образом верхний рубеж призывного возраста — 30 лет, очень сложно прочесть данную норму двояко».
    Сенатор Андрей Клишас

    О том, что со вступлением поправок в законную силу и с 2024 года на военную службу будут призывать 30-летних, «Фонтанке» ранее заявил соавтор законопроекта, экс-министр обороны, ныне глава думского оборонного комитета, генерал-полковник Андрей Картаполов. Из его слов исходило, что призыву не будут подлежать только те, кому исполнился 31 год.

    Однако юристы с такой трактовкой категорически не согласны. Формулировка принятой Госдумой и одобренной СовФедом нормы не допускает двойного толкования. Это значит, что при достижении 30-летнего возраста граждане не подлежат призыву на военную службы и зачисляются в запас. Нижний предел призывного возраста остался прежним — с 18 лет.

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