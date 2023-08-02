Шесть лет колонии дали водителю, который задавил подростка на велосипеде на Авиационной

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил пьяное ДТП в Московском районе города весной 2022 года. Под колесами его машины получил смертельные травмы юный велосипедист.



ДТП случилось 21 мая 2022 года на нерегулируемом пешеходном переходе на Авиационной улице. Подсудимый, в состоянии опьянения управляя автомобилем, ехал по Авиационной от проспекта Юрия Гагарина к улице Ленсовета. Несмотря на остановившийся перед «зеброй» попутный автомобиль, он тормозить не стал, выехал на переход и сбил там 17-летнего велосипедиста, сообщает 2 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. Подростка увезли в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался в больнице.