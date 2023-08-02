Шесть лет колонии дали водителю, который задавил подростка на велосипеде на Авиационной

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил пьяное ДТП в Московском районе города весной 2022 года. Под колесами его машины получил смертельные травмы юный велосипедист.
ДТП случилось 21 мая 2022 года на нерегулируемом пешеходном переходе на Авиационной улице. Подсудимый, в состоянии опьянения управляя автомобилем, ехал по Авиационной от проспекта Юрия Гагарина к улице Ленсовета. Несмотря на остановившийся перед «зеброй» попутный автомобиль, он тормозить не стал, выехал на переход и сбил там 17-летнего велосипедиста, сообщает 2 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. Подростка увезли в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался в больнице.
Суд признал водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевших к подсудимому на сумму 2 миллиона рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.