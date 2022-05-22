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    Пьяный автомобилист сбил подростка на велосипеде на юге Петербурга

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    8 комментариев

    17-летнего подростка увезли в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Московском районе.

    Скорую вызвали к дому 44 по Авиационной улице накануне около половины седьмого, сообщили 22 мая «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД. Как выяснили сотрудники полиции, 41-летний мужчина, управляя «Шевроле Лачетти», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка на велосипеде.

    Мальчика увезли в больницу с тяжелом состоянии.

    В крови водителя нашли алкоголь. Его дважды за минувший год привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (8)

    VKuser181384498
    Это почему на переходе, пусть даже на нерегулируемом пешеход должен смотреть глазами, вертеть головой, слушать ушами нет ли рядом дурака пьяного, залезшего в авто, водитель авто ничего видеть не должен на переходе? Только пешеход должен убеждаться, а водитель нестись, да еще пьяный.
    Slava_Rossii
    Умный усваивает уроки умом, глупый - телом.
    Alex000
    Там ещё и нерегулируемый переход. Ко всем пешеходам обращаясь, а особенно к тем, кто не совсем пешеходы - когда вы выскакиваете на дорогу слишком быстро, а особенно из-за припаркованных авто - вас заранее не видно. Прежде чем выскакивать, убедитесь, как ПДД предписывает, что отсутствует движущийся приближающийся транспорт.
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