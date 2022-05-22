Пьяный автомобилист сбил подростка на велосипеде на юге Петербурга

17-летнего подростка увезли в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Московском районе.
Скорую вызвали к дому 44 по Авиационной улице накануне около половины седьмого, сообщили 22 мая «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД. Как выяснили сотрудники полиции, 41-летний мужчина, управляя «Шевроле Лачетти», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка на велосипеде.
Мальчика увезли в больницу с тяжелом состоянии.
В крови водителя нашли алкоголь. Его дважды за минувший год привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.