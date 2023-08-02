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    Глава «Яндекса» оштрафован за определённые фильмы

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    Мировой судья Замоскворечья 2 августа оштрафовал генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского за показ фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+» на сервисе «Кинопоиск». Штраф составил 200 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

    Претензии вызвали кинокартины «Дневник Бриджит Джонс», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Жадность», «Грани разумного» и некоторые другие. Их в открытом доступе заметили сотрудники Роскомнадзора и обратили внимание, что они маркированы отметкой «16+» вместо положенной по закону «18+». Тогда Роскомнадзор составил в отношении Савиновского протокол об административном правонарушении.

    В итоге топ-менеджер признан виновным по статье 6.21.2, часть 2, КоАП РФ — за «распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

    В начале июля «Кинопоиск» оштрафовали на 1 миллион рублей за неверную маркировку «Дневника Бриджит Джонс» и других лент, и сервису грозит ещё один крупный штраф. Кроме того, в июле за ЛГБТ-контент оштрафовали на 4 миллиона рублей телеканал ТВ-3, прокатчика новой ленты Миядзаки — на полмиллиона, а видеосервис Premier — также на 4 миллиона.

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