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    «Кинопоиску» снова грозит миллионный штраф

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    4 комментария

    Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» снова грозит крупный штраф. Об этом сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.

    Роскомнадзор составил на «Кинопоиск» новый протокол об административном правонарушении за показ несовершеннолетним фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Юрлицу грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания еще не назначена.

    Напомним, 4 июля решением того же Замоскворецкого суда «Кинопоиск» уже штрафовали на 1 миллион рублей за отсутствие маркировки 18+ у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы». «Фонтанка» писала об этом. По мнению ответчика, «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

    «Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений», — прокомментировали тогда ситуацию в «Кинопоиске».

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    Комментарии 4

    Гость20 Июл 2023 в 19:48
    Во работёнка у кого-то, штрафуй нетрадиционщину, щеми нетрадиционных. Грыжа от этого точно не вылетит, ногу не оторвёт, развалиной к 50, на вредных условиях не станешь
    +0−0
    Отец Родной20 Июл 2023 в 19:39
    Новый хозяин настойчиво просится в дом))
    +1−0
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