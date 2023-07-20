«Кинопоиску» снова грозит миллионный штраф

Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» снова грозит крупный штраф. Об этом сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.



Роскомнадзор составил на «Кинопоиск» новый протокол об административном правонарушении за показ несовершеннолетним фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Юрлицу грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания еще не назначена.



Напомним, 4 июля решением того же Замоскворецкого суда «Кинопоиск» уже штрафовали на 1 миллион рублей за отсутствие маркировки 18+ у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы». «Фонтанка» писала об этом. По мнению ответчика, «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».