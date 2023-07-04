«Кинопоиск» оштрафовали на миллион за неверную маркировку «Дневника Бриджит Джонс» и других лент

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» 4 июля оштрафован решением Замоскворецкого суда Москвы на
В пресс-службе компании прокомментировали, что решение суда планируется обжаловать. По мнению ответчика, «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».
«По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений, — заявили в «Кинопоиске». — Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».
Напомним, 26 июня Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра «ОККО» из-за неверной маркировки у