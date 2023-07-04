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    Кино

    «Кинопоиск» оштрафовали на миллион за неверную маркировку «Дневника Бриджит Джонс» и других лент

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    4 комментария

    Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» 4 июля оштрафован решением Замоскворецкого суда Москвы на 1 миллион рублей за отсутствие маркировки 18+ у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в самом «Кинопоиске». Об этом административном деле стало известно 20 июня.

    В пресс-службе компании прокомментировали, что решение суда планируется обжаловать. По мнению ответчика, «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

    «По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений, — заявили в «Кинопоиске». — Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».

    Напомним, 26 июня Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра «ОККО» из-за неверной маркировки у 16 кинолент, в числе которых фильм про Бриджит Джонс, однако позднее протоколы вернули составителям. А 31 мая административные дела завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон». 21 июня стало известно, что компанию «Русский репортаж», которая занимается дистрибуцией кинокартин на территории России, оштрафовали на полмиллиона, а онлайн-кинотеатр Premier — на 4 миллиона.

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    Комментарии 4

    Гость04 Июл 2023 в 12:38
    почему самокатчиков и шашлычников на миллион не штрафуют?
    +1−0
    commentator04 Июл 2023 в 12:33
    "Давай вот это кино посмотрим?"
    "Не, нам нельзя, написано же: 18+".
    "Ой, точно, тогда не будем".
    +2−0
    Гость04 Июл 2023 в 12:28
    Мракобесие на марше.
    +0−0
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