«Кинопоиск» оштрафовали на миллион за неверную маркировку «Дневника Бриджит Джонс» и других лент

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» 4 июля оштрафован решением Замоскворецкого суда Москвы на 1 миллион рублей за отсутствие маркировки 18+ у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в самом «Кинопоиске». Об этом административном деле стало известно 20 июня .



В пресс-службе компании прокомментировали, что решение суда планируется обжаловать. По мнению ответчика, «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

